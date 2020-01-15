Путин: необходимости в новой Конституции нет, так как не исчерпан потенциал действующей

Президент России Владимир Путин заявил о том, что необходимости в принятии новой Конституции страны нет, потому что потенциал действующей не исчерпан. В то же время, президент предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок.

«Сегодня ряд политических, общественных объединений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Сразу хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет, потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной целостной базой для российского общества», - сказал Путин.

В то же время, по словам президента, Конституция была принята более четверти века назад, в условиях тяжелого внутриполитического кризиса и положение дел с тех пор кардинально изменилось. По его мнению, это позволяет вынести на общественное обсуждение вопрос о внесении ряда поправок.

Так, Путин предложил доверить Думе назначать вице-премьера и членов правительства.