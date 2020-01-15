Путин потребовал создать условия для существенного повышения реального дохода россиян

Россия в последние годы сосредоточила условия на укреплении макроэкономической устойчивости. Федеральный бюджет вновь стал профицитным, заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг.

«Результатом последовательной работы правительства и Банка России стала ценовая стабилизация. По итогам прошлого года инфляция составила 3%, что ниже установленного ориентира в 4%. На отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, но в общем инфляция находится на предсказуемо низком уровне. Ситуация отличается от той, что была 5-10 лет назад, когда двузначная инфляция была налогом для граждан страны», - сказал Путин.

Теперь, добавил президент РФ, необходимо создать условия для существенного повышения реального дохода граждан.

«Это существенная задача правительства и ЦБ. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложение в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг», - заявил президент РФ.

В Москве началось выступление президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 15 января, обратится с посланием Федеральному собранию. Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз. В этом году Путин выступает в московском здании «Манежа».