Путин: крупнейший комплекс архивных документов о Второй мировой войне будет создан в РФ

В России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотодокументов по Второй мировой войне. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Мы обязаны защитить правду о Победе. Иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру. Наглому вранью, попыткам «переиначить историю» мы должны противопоставить факты», - сказал президент.

Президент подчеркнул, такая работа - долг России как страны-победительницы перед будущими поколениями.