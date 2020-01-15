Путин анонсировал введение бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам

Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию анонсировал проект «Доступный интернет»: по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

«Россия - одна из немногих стран мира, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В этой свези предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-серсвисам», - отметил глава государства.

Как подчеркнул президент, пользователям не придется платить за трафик при обращении к этим сервисам. Он также добавил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и граждан страны, создать широкое пространство для образования, творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов и открыть новые возможности для участия людей в жизни страны.