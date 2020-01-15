Владимир Путин призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга. Об этом глава государства сообщил, выступая сегодня с Посланием к Федеральному Собранию.

«Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора. В целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применять механизмы так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто - загрязнитель платит», - сказал он.

Также президент предложил с 2021 года расширить экологическую ответственность производителей и импортеров.

На торжественную церемонию приглашены не только депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, но министры, высшие государственные чины и общественные деятели.

Пятнадцатого января Владимир Путин в столичном «Манеже» обращается с Посланием к Федеральному Собранию.

Ежегодное выступление проходит уже в 16-й раз. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

На торжественную церемонию приглашены депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, а также члены кабинета министров, высшие государственные чины и общественные деятели.