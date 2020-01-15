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Путин призвал не допускать перебоев поставок жизненно важных лекарств

Александр Пешков
12:50 15.01.2020
В текущем году в РФ должен заработать единый, сквозной регистр получателей лекарственных препаратов.
Путин призвал не допускать перебоев поставок жизненно важных лекарств
© Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил о том, что необходимо не допустить ситуации с перебоями в поставках лекарств.

«В прошлом году в некоторых регионах были перебои с поставками лекарств. Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, как будто речь шла о закупке канцтоваров. «Не беда, объявим новые конкурсы». А люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю ваше внимание, что такие ситуации никогда больше не должны повторяться», - завил Путин.

Он подчеркнул, что в текущем году в России должен заработать единый, сквозной регистр получателей лекарственных препаратов, которые предоставляют человеку бесплатно или с большой скидкой. Кроме уже приняты законодательные решения, которая позволят официально ввозить отдельные препараты, которые пока не прошли официального разрешения.

«Прошу также отладить эту работу, чтобы люди, а особенно родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда легально не могут купить нужные лекарства», - заявил президент.

Президент также отметил, что в текущем году будет усилен контроль за качеством лекарств, который будет усилен не только на фармпредприятиях, но и в аптечных сетях.  

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