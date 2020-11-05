Арестован экс-председатель парламента Косово в связи с преступлениями против человечности
Якупа Красничи уже доставили в следственный изолятор в Гааге.
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Бывший председатель парламента Косово Якуп Красничи арестован по решению специально созданного международного суда по преступлениям на Балканах. Об этом сообщается на сайте Специальной прокуратуры по Косово.
Якупа Красничи уже доставили в следственный изолятор в Гааге. Отмечается, что арест был произведен Специальной прокуратурой в соответствии «с подтвержденным обвинительным заключением, связанным с военными преступлениями и преступлениями против человечности».
Сейчас международный суд рассматривает события конца 90-х годов и действия так называемой «освободительной армии», среди наиболее тяжких дел - похищения людей, торговля наркотиками и человеческими органами.