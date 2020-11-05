Арестован экс-председатель парламента Косово в связи с преступлениями против человечности

Бывший председатель парламента Косово Якуп Красничи арестован по решению специально созданного международного суда по преступлениям на Балканах. Об этом сообщается на сайте Специальной прокуратуры по Косово.

Якупа Красничи уже доставили в следственный изолятор в Гааге. Отмечается, что арест был произведен Специальной прокуратурой в соответствии «с подтвержденным обвинительным заключением, связанным с военными преступлениями и преступлениями против человечности».

Сейчас международный суд рассматривает события конца 90-х годов и действия так называемой «освободительной армии», среди наиболее тяжких дел - похищения людей, торговля наркотиками и человеческими органами.