Эксперт пояснил, что может грозить банкам, оставшимся на Windows 7

Не все российские банки перешли на Windows 10, что может стать серьезной проблемой, так как работа без технической поддержки по нормативным документам является нарушением информационной безопасности, что может повлечь предписание от ЦБ, сообщил «Коммерсант».

Государство не может обязать коммерческие банки отказаться от использования Windows 7 и перейти на Windows 10, поэтому организациям было настойчиво предложено это сделать, объяснил «Звезде» эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«По действующему законодательству РФ, Центральный Банк России является регулятором этой деятельности, разрабатывает нормативно-правовые документы, которые необязательны, но рекомендованы к исполнению коммерческими банками и другими не кредитными организациями», - пояснил эксперт.

Как правило, банки этих рекомендаций придерживаются, поскольку при проверке организации будет указано на это, добавил Вехов.

По словам эксперта, в программном обеспечении Windows 7 были не декларированные программные «закладки», которые без ведома пользователя, в момент подключения к интернету, сбрасывали данные.

«Как только произошло подключение к Сети вашего устройства, с установленным на нем пакетом этих программ, оно тут же подключалось к сайтам разработчиков и отправляло туда все данные, которые получил при установке», - рассказал Виталий Вехов.

Эксперт добавил, что именно поэтому Microsoft отказалась предоставить Федеральной службе безопасности, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю программный код для оценки.

Вехов уточнил, что по Windows 10 коды были предоставлены для исследования на предмет информационной безопасности. Поэтому ОС сейчас разрешена к использованию, в том числе и в государственных органах.