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В Минздраве рассказали, сколько дней инфицированный COVID-19 остается заразным

Тамара Астапенкова
12:04 05.11.2020
Эксперт сообщил, что при легкой и средней тяжести течения болезни вирус выделяется около 10 дней после появления симптомов.
В Минздраве рассказали, сколько дней инфицированный COVID-19 остается заразным
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress

Инфицированный коронавирусом после появления симптомов остается заразным еще 10-20 дней, в зависимости от тяжести заболевания. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов российского Министерства здравоохранения.

Эксперт уточнил, что при легкой и средней тяжести течения болезни вирус выделяется около 10 дней после появления симптомов. При тяжелой форме заболевания выделение вируса может происходить до 20 дней.

«В редких случаях положительный результат анализа может выделяться довольно долго, до двух месяцев. Но это не значит, что человек является инфекционно опасным. Вероятно, это следы вируса, “обломки”, которые продолжают появляться», - пояснил Чуланов.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ сообщил, что у 95% инфицированных коронавирусом инкубационный период длится от двух до шести дней.

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