В стране и мире Коронавирус В Минздраве выяснили, сколько тестов на коронавирус показывают ошибочный результат Иван Линдеманн Сергей Авдеев сказал, что инкубационный период болезни длится 12 дней. Но у большинства инфицированных симптомы появляются через 2-6 дней после контакта с зараженным. © Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress Ложноотрицательные результаты могут давать 30-40% тестов на коронавирус. Об этом рассказал главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев. Он подчеркнул, что проблема заключается не в качестве тестов. «Если материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал», - сказал он во время пресс-конференции. Кроме того, по словам врача, результат зависит от времени взятия мазка. «На ранних стадиях болезни больше шансов получить положительный результат», - подчеркнул он. Авдеев напомнил, что инкубационный период болезни длится 12 дней. Но у большинства инфицированных симптомы появляются через 2-6 дней после контакта с зараженным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика