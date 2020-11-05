В Минздраве выяснили, сколько тестов на коронавирус показывают ошибочный результат
Сергей Авдеев сказал, что инкубационный период болезни длится 12 дней. Но у большинства инфицированных симптомы появляются через 2-6 дней после контакта с зараженным.
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Ложноотрицательные результаты могут давать 30-40% тестов на коронавирус. Об этом рассказал главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.
Он подчеркнул, что проблема заключается не в качестве тестов.
«Если материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал», - сказал он во время пресс-конференции.
Кроме того, по словам врача, результат зависит от времени взятия мазка.
«На ранних стадиях болезни больше шансов получить положительный результат», - подчеркнул он.
Авдеев напомнил, что инкубационный период болезни длится 12 дней. Но у большинства инфицированных симптомы появляются через 2-6 дней после контакта с зараженным.