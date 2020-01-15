Путин потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах

В связи с тем, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти, необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. В приоритетном порядке отдавать места в региональные вузы, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сегодня, 15 января.

Глава государства подчеркнул, что приоритет следует отдавать именно регионам, то есть территориям, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.

«Необходимо серьезно заняться развитием университетов и вузов в регионах. Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии. Считаю, что нужно дать возможность студентов после 2 курса выбирать новые направления или программы обучения, включая смежные профессии», - отметил Путин.

В Москве началось выступление президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 15 января, обратится с посланием Федеральному собранию. Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз. В этом году Путин выступает в московском здании «Манежа».