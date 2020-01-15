Путин предложил ввести доплату классным руководителям

Президент РФ Владимир Путин предложил доплачивать школьным работникам за классное руководство. Глава государства выступил с соответствующим заявлением заявлением , обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию.

«Классным руководителям в школах надо с 1 сентября ввести специальную доплату в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета», - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что введение доплат за классное руководство в школах входит в обязанности регионов, но «классный руководитель - это воспитатель, а это все-таки федеральные функции». При этом Путин подчеркнул, что действующие выплаты учителям должны быть сохранены.

Говоря о студентах, президент отметил, что второкурсники должны иметь возможность изменить направление обучения, включая смежные профессии.

Сегодня Владимир Путин в столичном «Манеже» обращается с Посланием к Федеральному Собранию. Это ежегодное выступление проходит уже в 16-й раз.

Послание включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.