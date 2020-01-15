Путин призвал обеспечить бесплатным горячим питанием школьников младших классов

Государство будет помогать семьям, дети которых идут в школу. Речь идет, в первую очередь, о предоставлении ученикам 1-4 классов бесплатного горячего питания, заявил президент РФ Владимир Путин.

В послании Федеральному собранию глава государства призвал направить средства на реализацию данной цели из трех источников: федерального, регионального и местного.

«Вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения. Это потребует времени. В регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться с 1 сентября 2020 года», - сказал Путин.

Президент заключил, что с 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах РФ должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

В Москве началось выступление президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 15 января, обратится с посланием Федеральному собранию. Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз. В этом году Путин выступает в московском здании «Манежа».