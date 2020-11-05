В Кремле прокомментировали возможность приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в России

Конкретики о возможности приобретения Белоруссией нефтяного месторождения на территории РФ нет. Вопрос, поставленный президентом Александром Лукашенко, находится в процессе проработки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», - сказал он.

Накануне информагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента республики сообщало о том, что президент России Владимир Путин якобы одобрил предложение Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России.

Подчеркивалось, что по завершении проработки данного вопроса он будет подвергнут детальному обсуждению в ходе ближайших переговоров.







