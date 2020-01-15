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Путин призвал правительство расширить финансовую поддержку граждан в рамках соцконтракта

Лина Давыдова
12:31 15.01.2020
Владимир Путин начал свое послание Федеральному собранию с демографических проблем. Как подчеркнул президент России, они непосредственно связаны с низкими доходами значительной части граждан страны.
Путин призвал правительство расширить финансовую поддержку граждан в рамках соцконтракта
© Фото: Пресс-служба президента России

Прямой угрозой демографическому будущему России являются низкие доходы значительной части граждан страны. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин. 

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему - это низкие доходы значительной части наших граждан», - подчеркнул глава РФ. 

Как пояснил Путин, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами - это именно семьи с детьми. Часто даже при трудоустройстве обоих родителей, доходы семьи очень скромны.

«Какие решения мы уже приняли. Семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей не до полутора лет, как это было раньше, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. При поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 детей субъектов РФ, кроме Урала, Сибири и Дальнего Востока», - отметил президент. 

Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Семья сразу может попасть в сложную ситуацию с доходами, что недопустимо.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты в возрасте от трех до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020, текущего года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан», - добавил глава государства.

Выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума - примерно 5,5 тысяч рублей. 

«Но это не все. Нужно понять и оценить, как работает эта система. И если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и со следующего года уже будем выплачивать полный прожиточный минимум. Для реализации этой меры потребуется серьезный ресурс, корректировка федерального бюджета. Я прошу правительство и парламентариев сделать это максимально оперативно», - призвал Путин.

Глава государства напомнил, что в послании прошлого года он говорил о необходимости расширять практику социального контракта. Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела.

Как отметил Путин, регионы уже начали внедрять механизмы социального контракта, но его эффектиновсть пока крайне низкая. Глава государства обратился к правительству с просьбой обновить принципы соцконтракта и расширить финансовую поддержку, чтобы в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектов государства.

Сегодня Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз. В этом году президент выступает в московском здании «Манежа».

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