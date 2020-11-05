В Кремле оценили законопроект о пожизненных гарантиях экс-президентам

Во многих странах применяются пожизненные гарантии бывшим президентам. Это не является новацией в международном праве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это практика, которая имеет место во многих странах мира. И она достаточно оправданна. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики», - сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что сегодня в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект о гарантиях президенту России, прекратившему свои полномочия, и членам его семьи. Согласно документу, бывший президент РФ, вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий, будет обладать неприкосновенностью.