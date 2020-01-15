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Путин: маткапитал будет увеличен на 150 тысяч рублей

Александр Пешков
12:20 15.01.2020
Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Российские семьи смогут рассчитывать на материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а выплаты после рождения второго будут увеличены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию.

«После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго и последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства  к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться», - сказал Путин.

Президент отметил, что в случае, если в семье уже есть один ребенок, то после его рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере.  

«Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 рублей ее ипотечного кредита. То есть, в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей», - отметил президент.

По его словам, для ряда регионов, городов и областных центров эта сумма составляет почти половину стоимости квартиры или дома. 

Путин также отметил, что льготная ставка ипотеки в шесть процентов для семей с двумя и более детьми была распространена на весь срок кредита, в результате чего число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки возросло почти в десять раз. 

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