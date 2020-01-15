Сахалинские военные маяки откроют для посещения туристов
Военные маяки на мысах Анива и Жонкиер на Сахалине отремонтируют и сделают открытыми объектами для посещения туристами. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Два военных маяка - на мысах Анива и Жонкиер - станут официально открытыми для туристов после капремонта. О доступе на световые объекты удалось договориться с министром обороны страны Сергеем Шойгу», - написал глава региона в своем Instagram.
Лимаренко уточнил, что во вторник он встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и обсудил с ним итоги реализации заключенного в марте 2019 года соглашения по передаче военных земель в собственность области. Соглашение о допуске туристов к маякам планируют подписать в первом квартале текущего года.
Также Минобороны передало в собственность Сахалинской области семь земельных участков, в том числе аэродром Пушистый.
Маяк Анива - заброшенный маяк на мысе Анива острова Сахалин, на скале Сивучья. Он был установлен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Автором проекта был инженер Синобу Миура. Маяк принадлежал к третьему классу: длина фокуса его линзы составляла 500 мм, диаметр — 1000 мм; имелся туманный горн.
В 1990 году маяк был переоборудован в атомный на РИТЭГах (Радиоизотопный термоэлектрический генератор) и работал автономно до 2006 года. После этого изотопные установки были сняты, а маяк был заброшен и разграблен мародерами, потепенно разрушаясь под воздействием ветра.
Несмотря на сильные повреждения, заброшенный маяк остается местной достопримечательностью и его посещают туристы на частных и личных судах.