Путин выразил обеспокоенность демографической ситуацией в России

Президент РФ Владимир Путин отметил сложный демографический период, который наступил в стране, и выразил обеспокоенность численностью населения.

«Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Мы вступили в сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря принятым в 2000-х годах мерам, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. Но сейчас число рождения вновь падает», - сказал Путин.

Он добавил, что прогнозы, которые существуют сегодня, не могут не настораживать.

«Нам нужно выбраться из демографической ловушки и обеспечить устойчивый рост численности населения», - заявил глава государства.

В Москве началось выступление президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 15 января, обратится с посланием Федеральному собранию. Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз. В этом году Путин выступает в московском здании «Манежа».