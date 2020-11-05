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Ученые узнали о способности летучих мышей «предвидеть» будущее

Анна Назайкина
11:57 05.11.2020
Усовершенствованные методы эхолокации позволяют летучим мышам создавать модели прогнозирования во время полета.
Ученые узнали о способности летучих мышей «предвидеть» будущее
© Фото: Igam Ogam on Unsplash

Американские исследователи из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде заявили, что усовершенствованные методы эхолокации позволяют летучим мышам прогнозировать перемещения жертвы во время полета. Прогностические модели летучих мышей настолько надежны, что они способны продолжать отслеживать свою добычу в воздухе, даже когда она временно исчезает за препятствиями.

Летучие мыши используют временные задержки между каждым эхолокационным сигналом и результирующим эхом, чтобы определить, как далеко находится добыча.

«Так же, как теннисисту нужно узнать, когда и где он ударит мяч, летучая мышь должна предвидеть, когда и где она вступит в контакт с насекомым, на которое охотится. Насекомое летит. Летучая мышь тоже летает. В этой очень быстро меняющейся среде, если бы летучая мышь просто полагалась на информацию, полученную от последнего эхо-сигнала, она бы пропустила насекомое», - заявила нейробиолог Синтия Мосс.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые рассказали, что летучие мыши наклоняют головы, чтобы уловить изменяющуюся интенсивность эха, чтобы определить, где находится добыча в горизонтальной плоскости. Затем они должны собрать эхо-информацию о расстоянии до объекта и его направлении, чтобы успешно отследить движущееся насекомое.

Группа ученых задалась вопросом, могут ли летучие мыши каким-то образом использовать эту информацию, чтобы предсказать, куда направляется их добыча. Чтобы проверить это в лаборатории, они разработали эксперимент, который точно отражает ситуацию охоты в дикой природе. Исследователи приучили летучих мышей держаться на жерди и выслеживать насекомых . Команда записывала эхолокационные крики и движения головы каждой летучей мыши по мере того, как менялись направление и скорость движения насекомых.

«Мы разработали математические модели для проверки данных и выдвинули различные гипотезы о том, что могут делать летучие мыши», - сказала соавтор исследования Кларис Анна Диболд.

Если бы летучие мыши не предсказывали, куда направляются насекомые, их движения головы всегда отставали бы от цели. Но ученые обнаружили, что это не так.

«Мы выдвинули гипотезу, что летучие мыши используют как информацию о скорости, полученную из хронометража эхо-сигналов, так и дополнительно корректируют цель своей головы», - сообщила участник исследовательской группы Анхелес Саллес.

После того, как эта модель была протестирована, ученые сошлись во мнении, что она может объяснять технику охоты летучих мышей. Исследователи заявили, что проделанная работа может помочь ученым лучше понять поведение людей и других животных, управляемых слухом, в том числе людей с ослабленным зрением, которые используют звуки для отслеживания объектов вокруг них.

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