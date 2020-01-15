В МИД РФ объяснили, чем чреваты методы «холодной войны» НАТО

О проекте так называемой «большой Европы» можно забыть, если НАТО продолжит военное строительство по калькам «холодной войны» и будет ставить задачи сдерживания России. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко во время выступления на Гайдаровском форуме.

«Если в центре этого военного строительства (осуществляемого НАТО - прим. ред.), которое будет забирать колоссальные финансовые ресурсы и вести гонки вооружений, будет по-прежнему стоять задача парирование угрозы с востока, то есть сдерживание России, а Европа будет рассматриваться США как платформа для размещения вооружений, включая ракеты такой дальности и другой дальности для того, чтобы угрожать России, конечно, мы просто должны забыть о любом проекте "большой Европы"», - цитирует его РИА Новости.

Грушко заключил, что этот момент является «материальной основой всего», и имеет фундаментальное значение.

Ранее замглавы МИД РФ отмечал, что продолжение нынешней антироссийской политики НАТО только усугубит кризис альянса.