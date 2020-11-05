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В Минздраве назвали примерные сроки инкубационного периода у заразившихся COVID-19

Тамара Астапенкова
11:44 05.11.2020
По словам Сергея Авдеева, в 30 - 40% случаев тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат.
В Минздраве назвали примерные сроки инкубационного периода у заразившихся COVID-19
© Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency, Globallookpress

У 95% инфицированных короновирусом инкубационный период длится от двух до шести дней. Об этом рассказал в четверг, 5 ноября, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов российского министерства здравоохранения.

По его словам, в 30 - 40% случаев тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат.

«По данным ВОЗ, инкубационный период длится от 2 до 10 дней. По данным Минздрава РФ, - от 2 до 12 дней. Но в среднем, наверное 95% наших больных укладываются в диапазон от 2 до 6 дней", - сказал Авдеев.

Он добавил, что у 90% инфицированных коронавирусом наблюдается температура тела выше 37,5 градусов.

«На второе место я бы поставил слабость и утомляемость - приблизительно 40%, кашель также примерно 40%. Отдышка - 30%, головная боль - 20%, боли в горле - около 10%»,- пояснил пульмонолог.

Ранее ученые заметили существенные различия в поведении людей, которые считали себя переболевшими, и теми, кто так не считал. Первая группа в три раза чаще нарушала ограничительные меры.

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