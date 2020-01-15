Земля уходит из-под ног: чем планете грозит образование гигантских воронок

Все чаще Земля сталкивается с таким явлением, как карстовые воронки. Случаи провалов грунта наблюдаются во многих уголках планеты, в том числе и в России.

Множество карстовых воронок есть на берегах Оки во Владимирской и Нижегородской областях, а также в Дзержинске. Почему земля начала проваливаться все чаще, «Звезде» рассказал главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов.

«Все, что касается карстов, связано с растворением водой горных пород, которые этому подвержены. Это известняки, это соль, это мел, иногда даже мрамор. Но самое главное, что даже вода, которая падает с неба, имеет малую растворяемую способность. В основном растворяет подкисленная вода. А воду подкисляет все, что мы в нее добавляем. Это главная опасность и главная действующая сила образования карстов. Образование карстов - это естественный процесс, но там, где живет человек, эти карсты всегда так или иначе ускоряются», - объяснил эксперт в программе «Сегодня утром».

В последнее время нередко звучат опасения о возможном образовании карстовых воронок на территории АЭС. По мнению ряда экспертов, провал грунта может привести к серьезной трагедии. По словам Александра Самсонова, для таких случаев под каждой атомной электростанцией предусмотрена собственная воронка, в которую она должна «провалиться» в случае чрезвычайной ситуации.

«Как правило под каждой станцией предусмотрена собственная воронка, в которую она должна упасть в случае аварии. Но предполагается, что перед этой аварией она будет остановлена. И это самый тонкий момент, который и приводит ко всем авариям», - пояснил он.

Карстовые провалы появляются и в населенных пунктах и несут серьезную угрозу для людей. Так, в 2007 году в столице Гватемалы посреди густонаселенного жилого района образовалась круглая дыра глубиной в сотню метров. Через три года там же возник аналогичный провал глубиной 90 метров, который полностью разрушил фабричное здание.

В 2014 году в уральском Соликамске в 200 километрах от Перми появилась дыра размером 30 на 40 метров, куда провалились три частных дома.

В 2015 году в американском штате Миссисипи в городке Меридиан образовалась траншея длиной 180 метров и шириной 15 метров. Туда провалились несколько автомобилей, припаркованных у местного ресторана.