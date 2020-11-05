В американский Портленд введена нацгвардия на фоне беспорядков

В американский город Портленд введены подразделения национальной гвардии. Такое решение власти штата Орегон приняли из-за вспыхнувших беспорядков на фоне подведения итогов президентских выборов.

В офисе шерифа округа Малтнома сообщается, что в центре Портленда протестующие бьют витрины, происходят массовые акты насилия, в полицейских летят бутылки. В ответ стражи правопорядка применяют спецсредства. У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны и взрывчатку.

Результаты голосования по выборам президента страны еще не объявлены. К этой минуте Джо Байден набирает 264 голоса выборщиков. А для победы нужно 270. При этом штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также республиканцы требуют пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.