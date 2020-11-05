Астрофизики раскрыли тайну загадочных сигналов в Млечном Пути

Астрофизикам из Канады, США и Китая впервые в истории наблюдений удалось определить источник загадочных быстрых радиовсплесков в пределах нашей Галактики. Оказалось, что их порождают магнитары - это плотные вращающиеся остатки взрывающихся звезд, окруженные мощными магнитными полями.

Исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature, сообщают, что FRB-всплеск, который был обнаружен еще в 2007 году, породил магнитар SGR 1935+2154, расположенный на противоположном краю Млечного Пути.

Данная вспышка длилась всего миллисекунду, но произвела больше энергии, чем Солнце за целое столетие.

Изначально астрономы предполагали, что всплески порождают самые мощные катаклизмы во Вселенной, в том числе слияния пар нейтронных звезд или пульсаров и черных дыр. Но позднее эта теория не подтвердилась.

В апреле этого года ученые вновь зарегистрировали быстрый радиовсплеск из одного и того же участка неба. В ходе проведенных наблюдений исследователи установили, что источником сигнала FRB 200 428 стал магнитар, расположенный в нашей Галактике.

«FRB 200 428 был извергнут коллапсировавшим ядром массивной сверхновой звезды SGR 1935 + 2154. Всплеск дошел до нас 20 апреля», - рассказали астрофизики.

Ученые также добавили, что все другие сигналы происходили из других галактик. Следующий ближайший объект находился на расстоянии около 490 миллионов световых лет.

Астрофизики пришли к выводу, что магнитары могут производить большинство радиовсплесков, но не исключен и другой источник их происхождения.