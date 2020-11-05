Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрофизики раскрыли тайну загадочных сигналов в Млечном Пути

Иван Линдеманн
11:19 05.11.2020
Оказалось, что их порождают магнитары - это плотные вращающиеся остатки взрывающихся звезд, окруженные мощными магнитными полями.
Астрофизики раскрыли тайну загадочных сигналов в Млечном Пути
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Астрофизикам из Канады, США и Китая впервые в истории наблюдений удалось определить источник загадочных быстрых радиовсплесков в пределах нашей Галактики. Оказалось, что их порождают магнитары - это плотные вращающиеся остатки взрывающихся звезд, окруженные мощными магнитными полями.

Исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature, сообщают, что FRB-всплеск, который был обнаружен еще в 2007 году, породил магнитар SGR 1935+2154, расположенный на противоположном краю Млечного Пути.

Данная вспышка длилась всего миллисекунду, но произвела больше энергии, чем Солнце за целое столетие.

Изначально астрономы предполагали, что всплески порождают самые мощные катаклизмы во Вселенной, в том числе слияния пар нейтронных звезд или пульсаров и черных дыр. Но позднее эта теория не подтвердилась.

В апреле этого года ученые вновь зарегистрировали быстрый радиовсплеск из одного и того же участка неба. В ходе проведенных наблюдений исследователи установили, что источником сигнала FRB 200 428 стал магнитар, расположенный в нашей Галактике.

«FRB 200 428 был извергнут коллапсировавшим ядром массивной сверхновой звезды SGR 1935 + 2154. Всплеск дошел до нас 20 апреля», - рассказали астрофизики.

Ученые также добавили, что все другие сигналы происходили из других галактик. Следующий ближайший объект находился на расстоянии около 490 миллионов световых лет.

Астрофизики пришли к выводу, что магнитары могут производить большинство радиовсплесков, но не исключен и другой источник их происхождения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:44 В стране и мире
В Минздраве назвали примерные сроки инкубационного периода у заразившихся COVID-19
10:00 В стране и мире
В России могут приравнять гладкоствольное оружие к нарезному
09:21 В стране и мире
Видео
Украденные выборы и бюллетени с Марса: как в штабе Трампа реагируют на отставание от Байдена
09:00 В стране и мире
Видео
В Москве до 22 ноября продлен дистанционный режим обучения для старшеклассников
05:21 В стране и мире
Видео
Трагический вираж: чем закончилось ДТП с автобусом, легковушкой и зданием университета в Новгороде
Популярное
Популярное
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Ученые создали антитело для борьбы с ожирением
Эксперт рассказал, что делать водителю при просроченных правах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.