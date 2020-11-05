Ученые выявили главную ошибку людей в период пандемии коронавируса

Британские ученые выявили существенные различия в поведении между людьми, которые думали, что у них уже был коронавирус, и теми, кто так не считал. Согласно исследованию, люди, предполагавшие, что они уже переболели этим вирусом, в три раза чаще нарушали правила самоизоляции. Более четверти людей, убежденных в том, что они уже болели COVID-19, признались в том, что встречались с семьей и друзьями во время первого локаута в стране. Среди тех, кто не предполагал, что когда-либо болел коронавирусом, только 9% нарушали правила самоизоляции.

Ученые Королевского колледжа Лондона, которые провели исследование в апреле, считают, что тогда люди ошибочно принимали простуду и грипп за COVID-19 . Это дало им уверенность в том, что они могут выйти из дома без риска заразиться повторно, так как они были убеждены в том, что приобрели естественную защиту и обладают иммунитетом.

Исследователи признают, что их опрос был проведен на ранней стадии пандемии и может не отражать истинное положение дел. Однако, по их утверждению, они использовали полученные данные для того, чтобы предупредить людей, которые могут совершить те же ошибки во время второго локаута.

Как сообщает Daily Mail, все больше исследований подтверждают тот факт, что иммунитет против коронавируса сохраняется лишь в течение определенного периода времени, и поэтому человек может заразиться им повторно, как простудой или гриппом.

Крупнейшее исследование, изучавшее иммунитет против COVID-19, которое было опубликовано Имперским колледжем Лондона в прошлом месяце, показало, что повторное заражение может произойти через 6-12 месяцев.

Исследование Королевского колледжа, опубликованное в медицинском журнале Plos One, было проведено в апреле этого года на пике первой волны в Великобритании. На тот момент тестирование базировалось только на тяжелобольных пациентах.

С 20 по 22 апреля было опрошено 6 149 человек в возрасте старше 18 лет. В то время правила изоляции были самыми строгими: было запрещено выходить из дома, за исключением покупок предметов первой необходимости или часовых занятий спортом.

Участников спросили, думали ли они, что ранее были инфицированы COVID-19, и как часто за последние семь дней они покидали свой дом по разным причинам. Кроме того, их спросили, считают ли они себя невосприимчивыми к заболеванию, насколько они обеспокоены этим и в какой степени, по их мнению, коронавирус представляет опасность для них самих и других людей.

Почти четверть (24%) участников думали, что у них есть COVID-19, на основании симптомов, которые они испытали за несколько недель до этого. По мнению исследователей, скорее всего, это было лишь их предположением, так как ретроспективные исследования показывают, что только 10% людей в Британии когда-либо болели коронавирусом.

Из тех, кто считал, что они выздоровели от этой инфекции, почти половина (42%) считали, что у них есть иммунитет против вируса, а 28% сообщили, что недавно встречались с семьей и друзьями, нарушив правила изоляции. Для сравнения, только 9% людей, которые не думали, что у них был коронавирус, нарушали правила и встречались с людьми вне дома.

«По мере того, как мы переживаем зиму, эта путаница может возобновиться. Людям не следует предполагать, что они обладают иммунитетом, - официальное руководство гласит, что каждый раз, когда у вас появляется новый постоянный кашель, повышается температура или вы теряете чувство вкуса или запаха, вы должны самоизолироваться и сдать тест», - заявил один из соавторов исследования доктор Джеймс Рубин.

Из группы предполагавших, что они переболели COVID-19, менее половины (47%) страдали от классических симптомов вируса, включая кашель, высокую температуру и потерю вкуса и запаха. По мнению ученых, то, что человек уже болел коронавирусом, может не полностью защитить его от повторного заражения, но может привести к более течению болезни.

В целом министры воздерживаются от принятия каких-либо политических

решений на основании наличия иммунитета, поскольку доказательства казались неубедительными. В первые дни пандемии шла речь о «паспортах иммунитета» в зависимости от того, есть ли у человека антитела, и британское правительство стремилось закупить как можно больше тестов.

Однако Всемирная организация здравоохранения вскоре опровергла эффективность такого подхода, заявив, что доказательств того, что люди, вылечившиеся от коронавируса и имеющие антитела, защищены от повторного заражения, нет.