В Москве началось выступление Путина с посланием Федеральному собранию

В Москве началось выступление президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 15 января, обратится с посланием Федеральному собранию. Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз. В этом году Путин выступает в московском здании «Манежа».

Несмотря на то, что до последней минуты содержание послания не разглашалось, президент РФ ранее неоднократно упоминал о том, что больше всего его беспокоит стагнация - отсутствие роста реальных доходов населения. Не исключено, что глава государства включит данную проблему в свою речь.

Также в содержании послания Путин может затронуть вопрос, связанный с определенными изменениями, а именно - с настройкой Конституции. Об этом президент РФ говорил на состоявшейся в декабре ежегодной большой пресс-конференции, когда из статьи о максимальном количестве президентских сроков предложил исключить слово «подряд».

Вполне возможно, что в сфере международной политики в год 75-летия Великой Победы президент может коснуться попыток переписывания истории, в частности - участия Польши в массовом истреблении евреев, о котором Путин многократно говорил в последнее время.

Слушать послание лично будут около 1300 приглашенных гостей, среди которых - члены Совета Федерации, Государственной думы, правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, а также губернаторский корпус, руководители крупнейших конфессий.

Смотреть трансляцию послания можно в эфире «Звезды», а также на сайте и в социальных сетях телеканала.