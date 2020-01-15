«Пули были не настоящие»: Серов прокомментировал информацию о ранении

Пули были не настоящие, а резиновые, рассказал «Звезде» Александр Серов о потасовке со стрельбой в одном из подмосковных кафе, которая произошла в конце прошлого года.

«Попали в ногу. Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы», - сообщил музыкант.

Ранее артист рассказал в интервью StarHit, что во время отдыха с друзьями в кафе он стал участником потасовки, которая закончилась перестрелкой.

«Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу», - вспомнил певец.

Артисту извлекли из ноги пулю в институте Вишневского. Врачи сделали все возможное, но, по словам Серова, он теперь немного прихрамывает. В правоохранительные органы певец не обращался, так как участники драки разбежались.