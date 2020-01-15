СК возбудил дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли людьми в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Уточняется, что по результатам проведенной доследственной проверки по факту обнаружения в одной из квартир поселка ВНИИССОК тела новорожденного мальчика было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями: «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».

По данным СК РФ, дети проживали в квартире, пока родители-иностранцы оформляли документы, в том числе - для дальнейшего вывоза за рубеж.

«По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного. Трое находившихся в квартире новорожденных изъяты и помещены в детскую городскую больницу», - заявила Врадий.

Следователи провели опрос жителей дома, няни ребенка и сотрудников организации по вопросам суррогатного материнства, а также осмотрели квартиру. Была запрошена вся необходимая документация.

Ранее сосед семьи, в квартире которой было найдено тело новорожденного мальчика, рассказал «Звезде» подробности случившегося. По его словам, никаких подозрительных звуков из соседней квартиры никогда не доносилось.

По предварительным данным, ребенок был рожден суррогатной матерью в декабре 2019 года. Он находился под присмотром няни в одной из квартир поселка ВНИИССОК. Там же проживали еще трое детей, рожденных аналогичным способом.