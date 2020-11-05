За сутки в России выявлено почти 19,5 тысячи случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 19 404 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Таким образом, общее число подтвержденных случаев в стране с начала эпидемии достигло 1 712 858.

Самый большой прирост произошел в Москве - заболели 5255 человек, на втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Подмосковье.

Количество летальных исходов за 24 часа выросло на 292. Общее число смертей от коронавируса в РФ - 29 509.

За сутки вылечились 12 238 пациентов, за все время эпидемии от коронавируса выздоровел 1 279 169 человек.