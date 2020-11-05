В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президентов

В четверг, 5 ноября, в Госдуму внесен законопроект о гарантиях президенту России, прекратившему свои полномочия, и членам его семьи. Об этом сообщил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно документу, президент РФ, прекративший свои полномочия, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также подвергнуться задержанию, аресту, обыску или допросу.

Также неприкосновенность бывшего главы государства распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Решение о лишении статуса неприкосновенности экс-президента России может принять Совет Федерации, на основании выдвинутого ГД РФ обвинения в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления, пишет «Парламентская газета».