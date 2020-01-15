В Иране арестован автор видео с попаданием ракет в Boeing

Корпус стражей исламской революции арестовал иранца, который может быть автором видео с попаданием двух ракет в самолет Boeing «Международных авиалиний Украины».

По данным агентства Fars, автор ролика был задержан для допроса, в ходе которого будут уточнены обстоятельства трагедии.

Ранее газета the New Yor Times опубликовала кадры, предположительно, снятый камерой, установленной на крыше здания вблизи деревни Бидкане в пригороде Тегерана. Издание утверждает, что на видео попал момент пуска двух ракет по украинскому самолету.

Судя по опубликованным кадрам, по самолету сначала запустили одну ракету, однако полминуты спустя был выпущен и второй снаряд. После этого воздушное судно находилось в воздухе еще примерно минуту, но затем загорелось и стало падать.

В настоящее время официального подтверждения тому, что на ролике действительно запечатлен момент трагедии с Boeing в небе над Ираном, нет.