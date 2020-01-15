СМИ: Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с Елизаветой II

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась участвовать в переговорах с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщило издание Evening Standart с ссылкой на источники, близкие к королевскому окружению.

Елизавета II в понедельник, 13 января, собрала семейное совещание в поместье Сандрингем, на котором должны были обсуждать отказ от полномочий старших членов королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл. В этот момент Маркл находилась в Канаде. Предполагалось, что герцогиня Сассекская будет участвовать в обсуждении вопроса по телефону.

«В результате супруги Сассекские решили, что герцогине не обязательно присоединяться к переговорам», - сообщил источник издания.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. В своем аккаунте в Instagram чета написала, что они хотят добиться финансовой независимости от королевского дома, но при этом пообещали продолжать поддерживать королеву.