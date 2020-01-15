Путин поздравил с юбилеем Максима Дунаевского

«Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли», - говорится в поздравлении.

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