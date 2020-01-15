Путин поздравил с юбилеем Максима Дунаевского
Президент России Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского, который отмечает в среду, 15 января, 75-летний юбилей. Глава государства отметил, что музыкальные произведения юбиляра украшают многие отечественные фильмы и спектакли. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли», - говорится в поздравлении.
Владимир Путин отметил важность участия Дунаевского в значимых общественных и благотворительных проектах.
Песни Максима Дунаевского любимы многими слушателями. Его супрехиты «Пора-пора-порадуемся», «Полгода плохая погода», «Ветер перемен» слушают на протяжении нескольких десятков лет.