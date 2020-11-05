«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ

Западный журнал The Economist высоко оценил модернизацию Вооруженных сил России. В статье под названием «Российская армия поражает воображение после 10 лет реформ» говорится, что после распада СССР ВС страны находились в упадке, однако с середины 2000-х началась модернизация.

По утверждениям журнала, значительная часть средств была направлена на оснащение армии. Уточняется, что наиболее важные инвестиции были сделаны в такие виды высокоточного оружия, как наземные ракетные комплексы «Искандер», крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и ракеты воздушного базирования Х-101.

Издание отмечает, что Вооруженные силы России не только хорошо вооружены, но и стали более мобильными. Авторы статьи предполагают, что РФ способна в течение 30 дней доставить в любую горячую точку, расположенную в Европе, 100 тысяч военнослужащих с тяжелой техникой.

В статье отмечается, что российским военнослужащим позволяют постоянно находиться в форме масштабные военные учения. В качестве примера были приведены учения «Кавказ-2020».

Также авторы материала отметили значительные инвестиции, которые были направлены на развитие нового вооружения. Издание отдельно выделяет «сенсационные виды оружия» России - комплекс «Авангард», беспилотник «Посейдон», а также крылатые ракеты «Буревестник». По мнению издания, в НАТО недооценили возможности обновленной Российской армии.