Пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с автокраном под Тюменью: видео

Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса: транспортное средство отбросило в кювет после столкновения с автокраном. Детали аварии сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Известно, что ДТП произошло на 174-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск на территории Тобольского района. Пассажирский автобус следовал рейсом Тюмень - Тобольск.

По предварительной информации, автокран выехал на встречную полосу при обгоне, после чего стрелой задел автобус.

«От удара автобус улетел в кювет», - говорится в сообщении.

В салоне пассажирского транспортного средства находилось 19 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

Движение по федеральной автодороге не ограничено. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.