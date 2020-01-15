Пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с автокраном под Тюменью: видео
Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса: транспортное средство отбросило в кювет после столкновения с автокраном. Детали аварии сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Известно, что ДТП произошло на 174-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск на территории Тобольского района. Пассажирский автобус следовал рейсом Тюмень - Тобольск.
По предварительной информации, автокран выехал на встречную полосу при обгоне, после чего стрелой задел автобус.
«От удара автобус улетел в кювет», - говорится в сообщении.
В салоне пассажирского транспортного средства находилось 19 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.
Движение по федеральной автодороге не ограничено. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.