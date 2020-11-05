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В России могут приравнять гладкоствольное оружие к нарезному

Иван Линдеманн
10:00 05.11.2020
В парламенте считают, что из-за производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась.
В России могут приравнять гладкоствольное оружие к нарезному
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России. Речь идет о том, чтобы приравнять требования к владению гладкоствольным и нарезным оружием.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на техзадание исследования, размещенного на сайте госзакупок, в парламенте считают, что из-за производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась.

По данным издания, рынок гражданского нарезного оружия сейчас ограничен требованиями к владельцам, в частности, у них должен быть пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием. В связи с этим производители пытаются обойти данные ограничения.

Так, отмечается в тексте, при производстве гладкоствольного оружия стали использовать технологию овально-винтовой сверловки ствола. Это дает пуле более высокую скорость и повышает точность стрельбы. Таким образом, производители приблизили характеристики гражданского «условно гладкоствольного» оружия к гражданскому нарезному. Именно поэтому, сообщает издание, стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, который обязателен для получения разрешения для покупки нарезного, стал юридической фикцией.

Чтобы проанализировать и разработать предложения по изменению законодательного регулирования оборота гражданского оружия, а также патронов к нему, в МГУ планируют провести исследование. Оно, как пояснили в Госдуме, должно показать, близки ли ружья со стволами «Ланкастер» по параметрам к нарезным и целесообразно ли вводить новые запреты и ограничения.

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