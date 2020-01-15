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Названо число жертв и пострадавших при мощном взрыве в Испании

Егор Левин
00:49 15.01.2020
В критическом состоянии находятся два человека, получившие наиболее серьезные ожоги.
© Видео: Twitter © Фото: Radio María España, Twitter

Число пострадавших при мощном взрыве и пожаре на химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии увеличилось до восьми человек.

В критическом состоянии находятся два человека, получившие наиболее серьезные ожоги. Еще один человек получил травмы средней степени тяжести и пятеро получили легкие травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу экстренной медпомощи.

Также сообщается об одном погибшем в результате инцидента. Местного жителя не стало из-за спровоцированного взрывной волной обрушения крыши здания, расположенного неподалеку от завода. Глава каталонского женералитета выразил свои соболезнования семье погибшего.

Напомним, взрыв на нефтехимическом заводе произошел вечером 14 января. Экстренные службы призвали местных жителей укрыться в своих домах и закрыть двери и окна. Звук от взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия.

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