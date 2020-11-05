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«Аэрофлот» возобновляет полеты в Токио

Роман Захаров
00:46 05.11.2020
Возобновление полетной программы начнется с одного раза в неделю, позже число рейсов планируют увеличить.
«Аэрофлот» возобновляет полеты в Токио
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress

Авиакомпания «Аэрофлот» в четверг, 5 ноября, возобновляет полеты из Москвы в Токио, которые были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Согласно расписанию на сайте авиаперевозчика, первый рейс в японскую столицу вылетит из Шереметьево сегодня в 22:30 мск.

Ранее в компании сообщали, что возобновление полетной программы начнется с одного раза в неделю, позже число рейсов планируют увеличить до двух раз в неделю - по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям).

Напомним, авиационное сообщение между РФ и Японией возобновилось 1 ноября. Полеты в Токио уже осуществляет дальневосточная авиакомпания «Аврора». По возвращении из-за рубежа россиянам будет необходимо в трехдневный срок сдать тест на коронавирусную инфекцию и разместить результаты на портале госуслуг.

Россия прервала регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной текущего года из-за пандемии коронавируса. Летом были частично возобновлены полеты в ряд стран: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию на Мальдивы и Кубу.

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