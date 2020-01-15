В России планируют ужесточить контроль за продажей турпутевок

Министерство экономического развития России готовит законопроект, согласно которому туристы смогут самостоятельно контролировать покупку туров. Осуществлять проверку россияне будут в режиме онлайн, с помощью специальной системы «Электронная путевка».Ожидается, что она заработает в 2021 году. Ее будут обязаны использовать все туристические агентства и операторы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

«Онлайн-мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура, а также контролировать деятельность участников туристического рынка», - рассказали в министерстве.

Согласно законопроекту, операторы будут вносить в «Электронную путевку» все данные о бронировании и оплате пакетного тура. Каждой покупке будет присваиваться номер, по которому и можно будет произвести проверку.

В туристической отрасли к предлагаемой инициативе отнеслись настороженно. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, что из этого получится, сказать сложно, потому что подобной практики в мире не существует. Он подчеркнул - главное, чтобы государство не перегружало операторов бюрократической работой, а в «Электронной путевке» был минимум конфиденциальной информации о гражданах.

«Если она будет перегружена ненужными функциями, а к тому же будет платной, востребована она не будет», - заявил эксперт.

Отмечается, что работа над законопроектом уже началась. В сентябре его представят правительству, а в октябре внесут в Госдуму.