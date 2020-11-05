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Байден выступил с заявлением на фоне окончания подсчета голосов

Ян Брацкий
00:36 05.11.2020
Выступая перед сторонниками в Делавэре, Байден отметил рекордную явку на выборах.
Байден выступил с заявлением на фоне окончания подсчета голосов
© Фото: Biden Campaign via CNP globallookpress

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе по итогам голосования. С таким заявлением от выступил перед своими сторонниками, выступая на митинге в Делавэре.

«Я здесь не для того, чтобы заявить, что мы победили, но для того, чтобы сказать, что когда будут подсчитаны голоса, мы выиграем», - приводит РИА Новости слова кандидата в президенты.

С его слов, воля избирателей решит исход этой гонки. Для триумфа каждому их кандидатов необходимо заручиться голосами 270 выборщиков.

До этого в штабе Джо Байдена заявили, что действующий лидер США Дональд Трамп пытается лишить американских граждан их демократических прав. Ранее Трамп назвал замедленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте «большим мошенничеством» и пригрозил судом. При этом в штабе Джо Байдена заявили, что необходимо подсчитать все голоса. 

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. За кресло главы государства борются Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. На данный момент подсчитываются голоса избирателей во всех штатах.

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