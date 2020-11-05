В Великобритании вступил в силу общенациональный карантин из-за COVID-19

Власти Великобритании объявили о введении повторного карантина на территории страны. С помощью новых ограничений официальный Лондон рассчитывает сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Ограничения продлятся чуть менее месяца, до второго декабря и в отличии от первого карантина, не будут носить жестких форм. Детские сады, школы, университеты, парламент и суды будут продолжать работу.

С сегодняшнего дня в Англии закрываются пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением продовольственных.

«Согласно моделям, созданным нашими учеными, если мы будем бездействовать, этой зимой может умереть вдвое больше людей, чем во время первой волны. В свете новой информации у нас нет иного выбора, кроме как ввести ограничительные меры в масштабе всей страны», - цитирует ТАСС заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Жители страны не смогут совершать зарубежных поездок, за исключением деловых контактов. Англичанам также рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Свое жилище можно покинуть только для похода в магазин иди аптеку, для ухода за пожилым родственником или для занятий спортом, но не чаще одного раза в день.

Ежедневно в Англии фиксируется более 20 тысяч новых инфицированных, а количество летальных исходов в день приблизилось к отметке в 400 человек.