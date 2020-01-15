Захарова опровергла слухи о своем гражданстве США

Появившиеся в Сети сообщения о том, что у Марии Захаровой есть гражданство США, официальный представитель российского министерства иностранных дел назвала фейком.

«Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что у нее также никогда не было видов на жительство и недвижимости за пределами России.

Опровергла Захарова и сообщения о том, что ее дочь родилась за рубежом.

«Дочка родилась в Москве, в роддоме городской больницы», - написала официальный представитель МИД РФ.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что официальный представитель МИД РФ якобы имеет собственность за границей и иностранное гражданство. Эти слухи ожидаемо не нашли подтверждения.