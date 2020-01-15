Лавров назвал главные направления развития сотрудничества РФ и Индии по энергетике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию Times of India ответил на вопрос о том, какие новые направления российско-индийского сотрудничества могут получить развитие в энергетической сфере. По словам дипломата, индийская сторона является третьим по величине потребителем энергоресурсов в мире, поэтому ее интересы совпадают с интересами крупнейшего производителя углеводородов - России.

«Налаживаем кооперацию в геологоразведке, совместной разработке нефтяных и газовых месторождений, включая шельфовые проекты, что в перспективе позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике», - заявил российский министр.

Лавров подчеркнул, что участие индийских компаний в освоении нефтегазовых месторождений происходит в рамках проекта «Сахалин-1», а российское предприятие «НК «Роснефть» является акционером одного из крупнейших в Индии нефтеперерабатывающего завода «Вадинар».

«Прорабатываются возможности совершенствования путей доставки российских энергоресурсов индийским партнерам. Профильными ведомствами изучаются перспективы расширения взаимодействия в гидро- и теплоэнергетике, в области энергоэффективности, а также в разработке и строительстве объектов, генерирующих энергию из возобновляемых источников», - рассказал дипломат.

Напомним, ранее Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Индии Нью-Дели. У главы МИД РФ запланированы встреча с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром и обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества стран.