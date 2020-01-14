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Томские хирурги извлекли из желудка трехлетнего ребенка 31 магнит

Ян Брацкий
09:09 14.01.2020
Мальчика доставили в больницу врачи скорой помощи, после того, как родители забили тревогу, не досчитавшись магнитов в купленной недавно игрушке.
Томские хирурги извлекли из желудка трехлетнего ребенка 31 магнит
© Фото: Pixabay

Томские хирурги извлекли из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик. Экстренную помощь мальчику оказали в местной больнице, куда его доставили прямо из дома. Для этого медики использовали специальный фиброгастроскоп - манипулятор с магнитным наконечником, который ввели в пищевод ребенку.

Врачи пояснили, что один шарик успел проникнуть в кишечник и через несколько часов мог соединится с оставшимися в желудке, что привело бы к перитониту и более сложной и опасной операции, сообщает РИА Новости.

«За последние четыре года таких случаев у нас было более десяти. Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями», - сетует главврач БСМП №2 Андрей Караваев.

Врач рассказывает, что глотают магнитные шарики не только маленькие дети. Однажды, на операционном столе оказался подросток, который «съел» около сотни маленьких магнитов. Эксперты рекомендуют родителям не приобретать неодимовые магнитные игрушки своим маленьким детям, либо не оставлять их с ними без присмотра.

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Томские хирурги извлекли из желудка трехлетнего ребенка 31 магнит
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