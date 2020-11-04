В стране и мире В МВД опровергли информацию о заложниках в квартире на севере Москвы Иван Линдеманн Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что злоумышленник утверждает - у него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press В МВД опровергли информацию о заложниках в квартире на севере Москвы. «Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», - сказал дежурный офицер УИиОС ГУ МВД России по г. Москве. Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что по адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что у него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать. Отмечалось, что подъезд жилого дома оцеплен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика