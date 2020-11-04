В МВД опровергли информацию о заложниках в квартире на севере Москвы
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что злоумышленник утверждает - у него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В МВД опровергли информацию о заложниках в квартире на севере Москвы.
«Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», - сказал дежурный офицер УИиОС ГУ МВД России по г. Москве.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что по адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что у него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать. Отмечалось, что подъезд жилого дома оцеплен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.