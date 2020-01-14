В Крыму обнаружен схрон боеприпасов. Тайник нашли сотрудники республиканского Пограничного управления ФСБ России.

© Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым

Сотни патронов к стрелковому оружию были спрятаны в деревянном ящике в одной из заброшенных хозяйственных построек в населенном пункте Заветное Ленинского района.

«Силами сотрудников Пограничного управления произведено оцепление и охрана данного участка местности, установленным порядком проинформированы правоохранительные органы», - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

После осмотра и подсчета боеприпасов выяснилось, что в ящике хранились более двухсот патронов калибром 7,62 мм, граната «Ф-1», три гранаты «РГ-42» и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет.

© Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым

Сейчас эксперты проводят дополнительные проверочные мероприятия, все боеприпасы изъяты. Оперативники устанавливают владельца тайника.