Кудрин поддержал идею о продаже госпакета Сбербанка от ЦБ правительству
По словам председателя Счетной палаты РФ, изначально владение Центральным Банком госпакетом Сбербанка было временным.
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает правильной продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству. Сроки продажи будут зависеть от конъюнктуры рынка.
Изначально владение Центральным Банком госпакетом Сбербанка было временным. На законодательном уровне были прописаны сроки, которые потом отменили, пояснил глава контрольного ведомства.
«Поэтому в перспективе вывод Сбербанка из ЦБ в собственность правительства считаю вполне правильным», - заявил Кудрин в интервью РИА Новости.
Председатель Счетной палаты РФ также рассказал о проверках финансово-хозяйственной деятельности госкорпораций.