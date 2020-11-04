СМИ: неизвестный удерживает заложников в квартире на севере Москвы и угрожает взрывом

В одной из квартир на севере Москвы неизвестный удерживает заложников и угрожает устроить взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«По адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что у него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать», - сказал собеседник агентства.

Пока не известно, сколько людей находятся в заложниках. В настоящее время подъезд жилого дома оцеплен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.