СМИ: компьютерный сбой лишил москвичей бесплатной парковки

Тысячи московских автолюбителей остались без бесплатной парковки около своих домов. Столичные жители не могут продлить резидентское разрешение и вынуждены оплачивать парковочное место из собственного кармана, сообщает «Коммерсантъ».

Всему виной задержки в работе системы Единого государственного реестра недвижимости, в котором должны пройти проверку все претенденты на бесплатное место на стоянке.

«В настоящее время действительно наблюдаются задержки при отправке сведений со стороны Росреестра. Информация, необходимая для оказания госуслуги, задерживается по трем тысячам запросов от граждан», - сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В Росреестре подтвердили временные трудности в работе системы и заверили, что специалисты уже занимаются устранением сбоев.

Согласно правительственному постановлению, жители Москвы, чьи дома попали в зону платной парковки, могут безвозмездно оставлять автомобиль на стоянке с 20:00 до 08:00 или, доплатив три тысячи рублей, парковаться круглосуточно.

Бесплатными парковочными местами в столице пользуются 420 тысяч москвичей. Ежедневно городские власти получают до 20 тысяч заявок на продление и выдачу резидентских разрешений.